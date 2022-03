Filmvorführung und Gespräch: GLEIS 11

Sehr gerne laden wir Sie ein zum Filmabend und Gespräch am Montag, 21.03.2022, im Hitch Kino, Oberstraße 95, 41460 Neuss. Einlass und Get Together 17:30 Uhr, Gespräch 18:30 Uhr, Beginn Filmvorführung um 19:00 Uhr.

Im Oktober letzten Jahres jährte sich das Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei zum 60. Mal. Im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus möchten wir den Themenkomplex „Gastarbeiter*innen“ näher beleuchten. Das Gleis 11 am Münchner Hauptbahnhof war der Ort in Deutschland, an dem ab Mitte der 50er Jahre viele Gastarbeiter*innen aus Südeuropa ankamen. Es war die Zeit des Wirtschaftswunders, ausländische Arbeitskräfte wurden dringend gebraucht. Auch aus der Türkei kamen in den 1960er und frühen 1970er Jahren abertausende Männer und Frauen in die alte Bundesrepublik. Viele von ihnen blieben aber dann doch in Almanya. Fern der alten Heimat wurden sie Eltern und Großeltern und gemeinsam mit ihren Familien Teil eines Deutschlands, das sich durch ihre Migrationsgeschichte verändert hat.

Der Dokumentarfilm „Gleis 11“ des jungen Regisseurs Çağdaş Eren Yüksel ist ein Porträt dieser ersten Einwanderergeneration. „Pioniere der ersten Stunde“ nennt sie Yüksel respektvoll, der zur dritten Generation türkischer Einwanderer gehört. Sein Film verleiht der Großeltern-Generation eine Stimme, die in der deutschen Öffentlichkeit wenig zu Wort gekommen ist. Sieben Protagonist*innen berichten in Form einer Parallelmontage von ihren Träumen und Hoffnungen, vom Leben in der Bundesrepublik der 1960er und 1970er Jahre bis in die Gegenwart. Nezihat (79), die Großmutter des Filmemachers, wurde in Deutschland früh Witwe und brachte ihre Kinder mit einem kleinen Gemüseladen alleine durch. Osman (86) zog es aus dem Norden der Türkei unter Tage nach Essen. Zeynep (69) beschreibt die ersten Tage am Arbeitsplatz und den starken Zusammenhalt der Kolleg*innen. Eşref (82) und Ayşe (80) kamen 1971 und kehrten nach 49 Jahren zurück in die Heimat im Süden der Türkei. Exemplarisch öffnet „Gleis 11“ auch den Blick auf andere Migrationserfahrungen: die Griechin Marina (76) erinnert sich an die lange Zugfahrt, mit der sie von Thessaloniki ins ferne Deutschland gelangte. Und der Süditaliener Bartolomeo (74) erzählt, wie er in Deutschland sein Lebensglück gefunden hat.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Integrationsamtes der Stadt Neuss und dem Verein Städtepartner: Turkuaz Neuss e.V.

Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter edona.tahiri@stadt.neuss.de oder 02131-90-5753.

Es gelten die 3G-Regeln (Geimpft, Genesen, Getestet)