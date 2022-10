Kommunales Datenlabor Neuss 2040

Das Projekt „Kommunales Datenlabor Stadt Neuss 2040“ wurde im Juni 2020 durch die Unterzeichnung eines Rahmenvertrages zwischen der Stadt Neuss und der Unternehmensgruppe Creditreform gegründet.

KoDaLa 2040 versteht sich als Pilot- und Modellprojekt, das auf kleinräumiger kommunaler Ebene fachübergreifende und maßgeschneiderte „Daten-Werkzeuge“ für Verantwortliche in Politik und Verwaltung entwickelt.

Hierzu kooperieren – in dieser Form bundesweit einmalig – die Akteure aus Wirtschaftsförderung und Sozialplanung der Stadt Neuss mit den Datenspezialisten von Creditreform.

Hierbei fließen die Unternehmensanalysen der Creditreform Rating AG ebenso wie die Verbraucherinformationen der microm GmbH und neuartige Analyse-Tools der beDirect GmbH & Co. KG zur Identifikation digitaler bzw. innovativer Unternehmen (Webcrawling) in die Analysen ein.