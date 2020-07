Die Idee eines Dialogtags entstand in Rotterdam – nach den Ereignissen des 11. September 2001. Diese führten auch in Rotterdam zu Aggressionen und Angst gegenüber muslimischen Bürgern. So schlossen sich verschiedene soziale Organisationen zusammen, um einen Dialog der Rotterdamer Bürger zu initiieren und dadurch „Wir-Gefühl“ und Zusammenhalt zu stärken. Seither findet der „Tag des Dialogs“ immer am zweiten Samstag im November auch in Neuss statt.