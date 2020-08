CHANCEN NUTZEN !



POLITISCH MITWIRKEN !



INTEGRATIONSAUSSCHUSS WÄHLEN !

Am 13. September steht in Neuss die Wahl zum Integrationsausschuss an. Damit die Interessen aller Migrantinnen und Migranten gut vertreten werden, ist es wichtig, dass die Wahlbeteiligung höher ausfällt.

Gehen Sie wählen – Stärken Sie die Integrationspolitik und die politische Teilhabe in unserer Stadt!

Ergreifen Sie Ihre Chance: Wählen Sie Ihren Integrationsausschuss - gestalten Sie die Stadtpolitik mit - Sorgen Sie mit Ihrer Stimme für politische Mitsprache!

Sie können Ihre Stimme in allen Wahllokalen der Stadt Neuss abgeben. Weitere Informationen (z.B. zur Briefwahl) erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, Wahlportal der Stadt Neuss, https://www.neuss.de/rathaus/wahlportal

Ihr

Ozan Erdoğan

-Vorsitzender des Integrationsrates der Stadt Neuss-

Der Wahlaufruf ist im Download-Bereich hier in 9 Sprachen verfügbar.