Special Olympics WORLD GAMES Berlin 2023

Vom 17. bis 24. Juni 2023 (Stand Juni 2021) finden die Special Olympics World Games in Berlin statt – und damit erstmals in Deutschland. Die Special Olympics World Games sind die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Tausende Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung treten miteinander in 26 Sportarten und Unified Sport® Wettbewerben an.

Die Stadt Neuss bewirbt sich zum Projekt „170 Nationen – 170 inklusive Kommunen / Host Town Program“:

"In Berlin spielt im Juni 2023 die Musik, aber das Orchester kommt aus dem ganzen Land: Das Host Town Program ist ein einzigartiges Projekt, mit dem die internationalen Athletinnen und Athleten in Deutschland willkommen geheißen werden. 170 internationale Delegationen – von 6 bis 400 Mitgliedern – nehmen an den SOWG Berlin 2023 teil. Doch bevor sie nach Berlin kommen, wird jedes Nationenteam von einer Kommune in Deutschland empfangen. Das Ziel: 170 Nationen – 170 inklusive Kommunen. Die Host Towns gestalten den viertägigen Aufenthalt dabei nach ihren Vorstellungen und lokalen Gegebenheiten: Zum Beispiel ein Willkommensfest auf dem Rathausplatz, gemeinsame Sportaktivitäten, Ausflüge zu Sehenswürdigkeiten – das Programm ist so vielfältig, wie die Kommunen Deutschlands. Ein absolutes Highlight steht schon fest: Das Feuer der Special Olympics zieht auf seinem Weg nach Berlin durch die Host Towns." (Auszug der Ausschreibung für Kommunen zum Projekt „170 Nationen – 170 inklusive Kommunen / Host Town Program“)

Derzeit wird die Bewerbung zur Host Town für eine Delegation von 6 bis 20 Mitgliedern erarbeitet, in der Hoffnung, Teil des "internationalen bunten Fests des Sports – für mehr Anerkennung und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung" zu sein.

Neuss, 21. Juli 2021