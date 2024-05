Sport im Park 2024

Vom 1. Juni bis zum 31. August 2024 heißt es wieder gemeinsam draußen trainieren: „Sport im Park“, das kostenlose und unverbindliche Angebot der Stadt Neuss, findet zum achten Mal statt und wie gehabt an allen sieben Tagen in der Woche, auch an Feiertagen und in den Sommerferien. Für die Dauer von drei Monaten stehen 16 Angebote pro Woche im Programm.

Im Wesentlichen sind die Kurse wie in den vergangenen Jahren angesetzt, sie haben sich etabliert und wurden sehr gut angenommen. Folgende Änderungen/Neuheiten zur letzten Saison stehen an: auf „Tai Chi“, welches samstags im Nordpark angeboten wurde, müssen wir diese Saison leider verzichten. Mittwochs sind wir wieder in Norf aktiv, dort wird der TSV Norf uns mit „Rundum bewegt“ fit halten. Ganz neu im Programm ist der Trendsport „Roundnet“, angehaucht vom Beachvolleyball (2 vs. 2) wird dabei Spielwitz, Fairplay, Koordination und Ballgefühl vereint. Das einfache Spielkonzept passt sich jeder Spielstärke an und ermöglicht jedem Spieler einen einfachen Einstieg in die Sportart. Die DJK Rheinkraft freut sich jeden Donnerstag um 19 Uhr auf der Ludwig-Wolker-Anlage auf rege Teilnahme. Ein Video, um sich einen Eindruck dieser neuen Sportart zu machen, ist auf unseren Seiten (Link siehe unten) hinterlegt.

Bezüglich der Standorte der Kursangebote sei erwähnt, dass wir im Neusser Stadtgarten bei den Angeboten „Pilates“ und „Yoga“ nicht zuletzt aufgrund der positiven Akzeptanz auf der Wiese Höhe Parkstraße verbleiben. Alle Angebote im Südpark, auch „Fit Mix“ samstags vormittags, finden in dieser Saison auf der Wiese im Freizeitgelände statt.

Im letzten Jahr zählte die Sportverwaltung über 7.000 Teilnahmen, das entsprach durchschnittlich 37 TeilnehmerInnen pro Sporteinheit. Das Sportamt, der Stadtsportverband, die beteiligten Neusser Sportvereine und die Übungsleiter*innen freuen sich auf die kommende Saison und auf hoffentlich erneut zahlreiche Teilnehmer*innen.

Finanziert wird „Sport im Park“ aus dem Etat des Sportamts der Stadt Neuss.

Ausführliche Informationen sind zu finden unter: www.neuss.de/sport-im-park sowie www.facebook.com/sportimparkneuss.

Neuss, 2. Mai 2024