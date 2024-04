Neuer Kunstrasenplatz in Grefrath

Am heutigen Montag (22. April 2024) wurde der Bolzplatz auf der Bezirkssportanlage Grefrath durch Bürgermeister Reiner Breuer neu eröffnet. Der Platz, der hauptsächlich zum Fußballspielen genutzt wird, wurde mit einem Kunstrasen mit Sandfüllung ausgestattet, der den vorherigen Tartanbelag ersetzt. Insgesamt hat die Stadt 110.00 Euro in den Bolzplatz investiert, 50.000 Euro alleine in das neue Kunstrasenfeld.

„Die Bezirkssportanlage Grefrath bietet mit ihren verschiedenen Bereichen viele Möglichkeiten zur aktiven Freizeitgestaltung vor Ort im Bezirk - sei es auf der für Schützenfest und Kirmes genutzten Fläche, auf dem Großspielfeld oder der Bouleanlage. Ich freue mich, dass wir heute mit der Wiedereröffnung des Bolzplatzes und seiner neuen Kunstrasenfläche einen weiteren Baustein hinzufügen können und damit eine Initiative zur Sicherung der Bezirkssportanlage ergreifen“, so Bürgermeister Reiner Breuer im Rahmen der Eröffnung.

950 Quadratmeter Grün

Ganze 950 Quadratmeter künstliches Grün liegen nun auf dem alten Tartan-Belag. Gespickt mit insgesamt 8.000 Löchern zur Entwässerung des Spielfeldes. Ergänzt wird der Platz durch eine neue mit Sand gefüllte Sprunggrube sowie einem Zaun. Eben für diesen Zaun, bzw. das Tor darin, übergaben Bürgermeister Reiner Breuer, Sportdezernent Dr. Matthias Welpmann und der Vorsitzende des städtischen Sportausschusses Dr. Jörg Geerlings den Schlüssel an Philip Junker, Präsident vom SV Germania Grefrath 1926, dem Hauptnutzer der neuen Anlage.

Bespielbarkeit wurde ausgeweitet

In den letzten Jahren hatte der Platz schon eine Umzäunung und eine energiesparende LED-Flutlichtbeleuchtung erhalten, um die Bespielbarkeit zeitlich auszuweiten und zugleich den Nutzungskomfort zu erhöhen. Darüber hinaus wurde die Parkfläche und Zuwegung zum Kirmeszeltbereich befestigt, ausgeleuchtet und die Wege zu Sport- und Schützenbereich mit Wegebeleuchtungen und mit Pflaster versehen. 2022 wurde der Boulebereich gemeinsam mit dem Verein unter Aufgabe der Flächennutzung zum Kugelstossen errichtet.

Öffnungszeiten

Während der allgemeinen Öffnungszeiten (montags bis freitags, jeweils von 7 bis 16 Uhr (Anfang März bis Ende Oktober) beziehungsweise von 8 bis 15.45 Uhr (Anfang November bis Ende Februar)) steht die Anlage an der Lüttenglehner Straße auch allen Freizeitsportler*innen zur Nutzung offen.

---

Stand: 22. April 2024