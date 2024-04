Neuer Spielplatz im Alten Stadtgarten

Passend zum angekündigten sommerlich-warmen Wochenende hat Bürgermeister Reiner Breuer an diesem Freitag, den 05.04.2024, die neue Spielkombination auf dem Kinderspielplatz im Alten Stadtgarten für die Neusser Kinder freigeben.

Spende ermöglicht Spielplatz

Nach etwa vierwöchiger Bauzeit wurden in den vergangenen Tagen die letzten Vorbereitungen abgeschlossen und die Spielfläche um die Kletterkombination herum mit Sand als Fallschutz versehen und für den sicheren Betrieb hergerichtet. Finanziert wurde das neue Spielgerät durch eine anonyme Spende, für die Bürgermeister Reiner Breuer selbst erfolgreich geworben hatte.

„Die Eröffnung des 'Neusser Spielbahnhofs' im Stadtgarten ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie gemeinsame Anstrengungen und großzügige Spenden unsere Gemeinschaft bereichern können. Der neugestaltete Spielplatz wird nicht nur den Kindern Freude bereiten, sondern auch ein Ort der Begegnung und des Miteinanders für Familien in Neuss sein“, so Bürgermeister Breuer.

Dampflok erhält Spielbahnhof

Die Spielkombination in direkter Nachbarschaft zur alten Dampflok, die vielen Neusserinnen und Neussern aus ihrer Kindheit bekannt sein dürfte, greift mit ihren Kletterelementen aus Seilen, Schwebebalken und Netzen sowie dem über vier Meter hohen Kletterturm Motive zum Thema Eisenbahn auf und der Name „Neusser Spielbahnhof“ war damit auch schnell gefunden. Er bildet mit der Lok nun ein tolles neues Ensemble für die Kinder an dieser zentralen Stelle neben dem Platz der Kinderrechte. Ein besonderes Highlight dürfte die in der Kletterkombination integrierte Schwebebahn werden, mit der die kleinen Eisenbahnpassagiere zukünftig schwebend vom Bahnhof aus ihren Zug erreichen können. Ebenfalss neu ist die Hecke am Rande des Spielplatzes. Diese soll als natürliche Abgrenzung die Gänse fernhalten.

Die Eröffnung des "Neusser Spielbahnhofs" im Stadtgarten verspricht ein neues Highlight für Familien in Neuss zu werden. Bürgermeister Breuer dankte dem Team „Werkstatt Spiel-/Bolzplätze“ des Amtes für Stadtgrün, Umwelt und Klima für die geleistete Arbeit.

Stand: 5. April 2024