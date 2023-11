Neues Kindertheater-Programm veröffentlicht

Zeitgemäße kulturelle Angebote für Kinder zu schaffen, ist ein Anliegen des Kulturamtes der Stadt Neuss. Die beiden Kindertheaterreihen des Kulturamtes, „Kultur für Kinder“ und „Wundertüte“, regen die Phantasie an, fördern die Ausdrucksfähigkeit, die Kreativität und Selbstreflexion und machen vor allem richtig Spaß. Das neue Kinderprogramm ist soeben erschienen. Beide Kindertheaterreihen sind jeweils im Abonnement buchbar, aufgrund der großen Nachfrage wird der frühzeitige Kauf von Abonnements empfohlen.

Kultur für Kinder

„Kultur für Kinder“ heißt die Theaterreihe für Kinder ab sechs Jahren (wobei einige Veranstaltungen auch schon für jüngere Kinder geeignet sind), die das Kulturamt in Kooperation mit dem Rheinischen Landestheater Neuss durchführt. An insgesamt sechs Sonntagen kommen Gastspieltheater aus ganz Deutschland ins Rheinische Landestheater, Oberstraße 95 in 41460 Neuss, um das junge Publikum zu verzaubern. Unter anderem erzählt das Stück „Zinnober in der grauen Stadt“ am Sonntag, 18. Februar 2024, über die Sehnsucht eines Malers nach strahlenden Farben und das Theaterstück „Würfelbrot“ stellt am Sonntag, 14. April 2024, die Frage, was eigentlich „normal“ ist und wer das entscheidet. Am Sonntag, 16. Juni 2024, geht der Kater Findus mit dem alten Pettersson zelten und das Familientheater „Ein Mops will tanzen!“ sorgt mit Musik und Mopsballett am Sonntag, 6. Oktober 2024, für jede Menge Lebensfreude. Am Sonntag, 10. November 2024, erzählt das französische Volksmärchen „Die Schöne und das Biest“ von der Kraft der Liebe und mit dem Hip-Hop-Tanztheater „Der Weihnachtsroboter“ kommt ein Stück für alle auf die Bühne – für die, die Weihnachten feiern, und für die, die es nicht feiern.

Alle sechs Veranstaltungen der Reihe „Kultur für Kinder“ sind im Abonnement online buchbar ab Sonntag, 12. November 2023, um 10 Uhr unter www.kulturamt-neuss.de oder per E-Mail an kfk@stadt.neuss.de. Der Einzelticketverkauf startet am Montag, 8. Januar 2024, um 10 Uhr online unter www.kulturamt-neuss.de, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter der Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9.

Wundertüte

In der Reihe „Wundertüte“ finden insgesamt acht Veranstaltungen mit Theaterleuten, Marionetten- und Puppenspieler*innen für Kinder ab drei Jahren im Kulturkeller, Oberstraße 17 in 41460 Neuss statt. Das phantasievolle und abwechslungsreiche Programm mit Titeln wie „Tigerwild!“, „Wie der Elefant zu seinem Rüssel kam“, „Henriette und die Wunderkörner“, „Spuky-Maus geht in die Luft“, „Der kleine Wassermann“, „Kasper im Gespensterschloss“, „Trollkinder können alles“ und „Herr Eichhorn und der erste Schnee“ kann ebenfalls ab Sonntag, 12. November 2023, um 10 Uhr online im Abonnement gebucht werden unter kulturamt-neuss.de oder per E-Mail an wundertuete@stadt.neuss.de. Der Einzelticketverkauf beginnt am Montag, 8. Januar 2024, um 10 Uhr online unter kulturamt-neuss.de, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder unter der Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9.

Alle Termine auf einen Blick

Kultur für Kinder

Veranstaltungsort: Rheinisches Landestheater Neuss, Oberstraße 95,

41460 Neuss

Sonntag, 18. Februar 2024, 11 Uhr & 14 Uhr

„Zinnober in der grauen Stadt“

ab 4 Jahren

ab 4 Jahren Sonntag, 14. April 2024, 11 Uhr & 14 Uhr

„Würfelbrot“

ein Theaterstück über das „Anderssein“

ab 5 Jahren

ein Theaterstück über das „Anderssein“ ab 5 Jahren Sonntag, 16. Juni 2024, 11 Uhr & 14 Uhr

„Pettersson zeltet“

ab 4 Jahren

ab 4 Jahren Sonntag, 6. Oktober 2024, 11 Uhr & 14 Uhr

„Ein Mops will tanzen!“

Familientheater mit Musik und Mopsballett ab 6 Jahren

+ Familienworkshop

Familientheater mit Musik und Mopsballett ab 6 Jahren + Familienworkshop Sonntag, 10. November 2024, 11 Uhr & 14 Uhr

„Die Schöne und das Biest“

ab 6 Jahren

ab 6 Jahren Sonntag, 8. Dezember 2024, 11 Uhr & 14 Uhr

„Der Weihnachtsroboter“

Hip-Hop-Tanztheater für die ganze Familie

ab 5 Jahren

Wundertüte

Veranstaltungsort: Kulturkeller, Oberstraße 17, 41460 Neuss

Sonntag, 28. Januar 2024, 11 Uhr, 14 Uhr & 16 Uhr

„Tigerwild!“

ab 4 Jahren

ab 4 Jahren Sonntag, 25. Februar 2024, 11 Uhr, 14 Uhr & 16 Uhr

„Wie der Elefant zu seinem Rüssel kam“

ab 4 Jahren

ab 4 Jahren Sonntag, 17. März 2024, 11 Uhr, 14 Uhr & 16 Uhr

„Henriette und die Wunderkörner“

ab 3 Jahren

ab 3 Jahren Sonntag, 5. Mai 2024, 11 Uhr, 14 Uhr & 16 Uhr

„Spuky-Maus geht in die Luft“

ab 3 Jahren

ab 3 Jahren Sonntag, 30. Juni 2024, 11 Uhr, 14 Uhr & 16 Uhr

„Der kleine Wassermann“

ab 4 Jahren

ab 4 Jahren Sonntag, 1. September 2024, 11 Uhr, 14 Uhr & 16 Uhr

„Kasper im Gespensterschloss“

ab 3 Jahren

ab 3 Jahren Sonntag, 29. September 2024, 11 Uhr, 14 Uhr & 16 Uhr

„Trollkinder können alles“

ab 4 Jahren

ab 4 Jahren Sonntag, 1. Dezember 2024, 11 Uhr, 14 Uhr & 16 Uhr

„Herr Eichhorn und der erste Schnee“

ab 4 Jahren

Stand: 08.11.2023