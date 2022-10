Die Infrastruktur Neuss AöR kommt ihrer Ankündigung nach und wird interessierte Bürgerinnen und Bürger in einer öffentliche Veranstaltung über den Sachstand der Planung für die Sanierung des so genannten Stingesbachsammlers informieren. Der aktuelle Kanal ist einsturzgefährdet und soll im Rahmen des Generalentwässerungsplans für das Einzugsgebiet des Stingesbachsammlers in der Neusser Nordstadt saniert werden.

Die Informationsveranstaltung findet am 8. November von 17.00 bis 19.00 Uhr in der Pfarrei St. Josef, Papst-Johannes-Haus, Gladbacher Str. 3 in Neuss statt. Der Pfarrraum wird über ca. 160 bestuhlte Plätze verfügen.

Weitere Informationen zum Projekt Stingesbachsammler sind auch nachzulesen unter www.baustellenradar-neuss.de.