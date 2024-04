Türkischer Generalkonsul besucht Neuss

Bürgermeister Reiner Breuer hat in der vergangenen Woche den Generalkonsul der Republik Türkei in Düsseldorf, Ali Ihsan Izbul, im Neusser Rathaus begrüßt. Izbul hat sein Amt sein dem 1.September 2023 inne und war nun erstmals zu einem offiziellen Termin in Neuss. Bei ihrem Kennenlernen sprachen Breuer und Izbul insbesondere über die starken Beziehungen von Neuss zur Türkei: Allein 5.411 mit türkischer Staatsangehörigkeit aktuell in Neuss (Stand: 01.01.2024) hinzu kommen viele weitere, die familiäre oder freundschaftliche Beziehungen in das Land pflegen. Die Stadt Neuss hat außerdem eine offizielle Städtepartnerschaft mit Nevşehir und eine Städtefreundschaft mit Bolu.

Stand: 15. April 2024