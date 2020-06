Coronavirus-Tests für Neusser Unternehmen

Laborstrukturen für Neuss

Die Oleadent ist ein Geschäftsbereich der auf der Neusser Furth ansässigen Iduna Foods GmbH. Weitreichende labordiagnostische Strukturen werden in normalen Zeiten für angeschlossene Zahnärzte, Humanmediziner und Heilpraktiker genutzt. Im Zuge des Pandemieausbruchs Anfang März begann Oleadent unmittelbar damit, ihre Strukturen auf die Testung von Corona-Viren auszuweiten. So leistet das Unternehmen seinen Beitrag in dieser schwierigen Zeit!

Unternehmer und Entscheider übernehmen Verantwortung

Die zwischenzeitlich beschlossenen Lockerungsmaßnahmen ermöglichen vielfach die Fortführung des Geschäftsbetriebes unter Berücksichtigung spezieller Hygienemaßnahmen . Die Unternehmen tragen jedoch in besonderem Maße die Verantwortung für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter und Kunden. Die Unternehmensleitung sieht sich zugleich mit der Möglichkeit plötzlich auftretender Infektionen in der Belegschaft konfrontiert und ist somit einer ständigen Planungsunsicherheit ausgesetzt. Im Besonderen gilt dies in Bereichen, in denen persönliche Kontakte zu Kollegen, Kunden und Risikogruppen unvermeidbar sind.

Agieren statt reagieren für eine aktive Personaleinsatzplanung

Mit dem Angebot jederzeitiger Corona-Tests setzt Oleadent Unternehmer und Entscheider wieder zurück in den „Driver Seat“. Zur Erhöhung der betrieblichen Sicherheit und zur Verbesserung der Planbarkeit betrieblicher Ressourcen wird den Unternehmen eine zertifizierte Labordiagnostik zur Verfügung gestellt. Dabei kann das Wissen über den Infektionsstatus des einzelnen Mitarbeiters aktiv für die Personaleinsatzplanung genutzt werden. Das schützt Mitarbeiter, Ressourcen und trägt dazu bei, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten.

Testen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

In Zusammenarbeit mit humanmedizinischen Laboren bietet Oleadent den Coronavirus Rachenabstrich-Test und den Coronavirus Antikörper-Test (Kapillarblut aus der Fingerkuppe) an. Während mit dem Coronavirus Rachenabstrich-Test eine bestehende Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus nachgewiesen werden kann, kann mit dem Coronavirus Antikörper-Test auf Grundlage ggf. vorhandener Antikörper eine bereits durchgestandene Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus nachgewiesen werden. Beide Tests, die zur verlässlichen Personalplanung im Wege von Reihentestungen wiederholt werden können, sind derart gestaltet und bebildert, dass die benötigten Proben eigenständig vom Anwender entnommen werden können.

Kontakt:

Iduna Foods GmbH

Geschäftsbereich Oleadent

Tel.: 02131 / 7423197

E-Mail: info@oleadent.de

Web: www.oleadent.de