Zwei neue „Neuss historisch“-Tafeln

Ein weiterer bedeutender Teil der über 2000-jährigen Neusser Stadtgeschichte ist ab sofort gut sichtbar. Denn sowohl das Quirinus-Münster als auch das Schützenportal verfügen nun über eine „Neuss historisch“-Informationstafel. Am Freitag, 24. Mai 2024, wurden die Tafeln auf dem Münsterplatz im Beisein der Sponsoren enthüllt.

Gestiftet durch die Bürgergesellschaft zu Neuss e. V. und die St. Quirinus’ Schötzejeselle Neuss vermitteln die Informationstafeln fortan anschaulich historisches Hintergrundwissen zu dem Neusser Wahrzeichen. Neben erläuternden Texten zur Geschichte zeigen sie Bilder und Grafiken zum Gebäude. Über einen QR-Code können Audioguides und mehrsprachige Informationen auf der städtischen Homepage abgerufen werden. Deutsch, Englisch und Französisch sind hierbei ebenso verfügbar, wie eine Version in leichter Sprache für Menschen mit Behinderung. Zudem ist ein spezieller Audioguide abrufbar, der die Information in Nüsser Platt anbietet.

Neben Johann Andreas Werhahn von der Bürgergesellschaft zu Neuss e. V. und Ludger Baten von den St. Quirinus‘ Schötzejeselle nahm auch Oberpfarrer Andreas Süß an der Enthüllung teil. Zudem gaben Vertreter*innen aus den beteiligten Fachämtern der Stadt Neuss Einblicke in ihre Arbeit und die Abstimmungsprozesse. Um das archäologische Erbe im unmittelbaren Umfeld des Gebäudes zu schützen, wurden die Informationstafeln etwas abgerückt vom Quirinus-Münster platziert. Zudem wurde die Baumaßnahme eng durch die Abteilung Bodendenkmalpflege des Amtes für Stadtplanung begleitet und dokumentiert.





Im Jahr 2016 wurde vom Rat der Stadt Neuss beschlossen, ein einheitliches Beschilderungs- und Informationssystem für historisch bedeutsame Gebäude, Orte und Ereignisse unter der Marke „Neuss-historisch“ zu entwickeln. Seit dem wurden insgesamt 25 Tafeln entwickelt und angebracht.

Die Finanzierung der Informationstafeln erfolgt auf Beschluss des Rates der Stadt Neuss durch Sponsor*innen. Möchten Sie einen Beitrag dazu leisten, stadtgeschichtlich interessante Gebäude und Orte sichtbar zu machen und historisches Hintergrundwissen zu vermitteln? Dann übernehmen Sie eine entsprechende Patenschaft und helfen Sie bei der Weiterentwicklung des Projektes „Neuss historisch“.

Interessierte können sich zudem direkt an das Kulturamt der Stadt Neuss unter 02131 90-4100 oder via E-Mail an kulturamt@stadt.neuss.de wenden.

Weitere Informationen finden Sie auch im neuen Informationsflyer des Stadtarchivs: