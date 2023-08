Die Landesgartenschau bekommt ein Gesicht!

Bürgermeister Reiner Breuer freut sich, dass das LAGA-Logo auf der Rennbahn gerade jetzt zu sehen ist: „Das Neusser Bürger-Schützenfest und die Landesgartenschau gehören zusammen. Wir haben die Planung eng mit dem Neusser Bürger-Schützenverein abgestimmt und damit sichergestellt, dass wir auch während der Bauzeit und erst recht danach unser größtes Fest auf der Wiese feiern können.“

Logo und Website mit Strahlkraft

Das Logo der Landesgartenschau macht mit dem farbstarken, floralen Schriftzug NEUSS Lust auf den bunten, lebendigen Park. Es wird präsent im Stadtbild zu sehen sein – auf Plakaten, Sitzwürfeln, Bleistiften und Grußkarten. Zum Schützenfest werden die neuen LAGA-Fahnen gehisst als Sinnbild der Vorfreude, die bereits jetzt schon viele Neusserinnen und Neusser spüren. Im gleichen Erscheinungsbild wird die Website dafür sorgen, dass alle gut informiert sind und zum Mitmachen einladen. Dabei arbeitet die Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH eng mit dem Verein Grünes Herz Neuss / Bürgerpark zusammen.

„Mit der Website steht uns ein zentrales Informationsmedium für alle Neuigkeiten rund um den Fortgang des Bürgerparks und der LAGA zur Verfügung. Ich lade alle Interessenten herzlich ein, sich über die Website ein Bild über die Planungen und den Bauablauf zu machen und sich gern einzubringen“, so Annette Nothnagel. Eine gemeinsame Kommunikation für einen starken Auftritt in den Medien wünscht sich auch die Wirtschaft, die auf die Strahlkraft der LAGA setzt. Schließlich gilt eine Landesgartenschau als Magnet für überregionalen Tourismus, und diese Chance wollen LAGA und Unternehmen gemeinsam nutzen.

Enge Zusammenarbeit mit Grünes Herz - Bürgerpark Neuss e.V.

Immer mit dabei, der Verein Grünes Herz – als Plattform für Interessengruppen, Ideenpool und Lobby für die Landesgartenschau. „Bei uns laufen alle Fäden aus der Bevölkerung zusammen. Hier werden die verschiedenen Bedürfnisse und Ideen formuliert, kommuniziert und finden auf diesem Weg Eingang in das Nutzungskonzept des Bürgerparks.“ sagt Sandra Maria Breuer, gemeinsam mit Markus Longerich, als Vorsitzende des Vereins.

Auch der Gartenschauprofi, Hans-Christian Eckhardt vom Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau NRW e.V., sieht Neuss auf einem guten Weg: „Der Plan für den Bürgerpark bringt alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Gartenschau mit. Besonders herausragend ist das großartige Engagement der Neusserinnen und Neusser. Und das Logo gibt dem Ganzen ein unverwechselbares Gesicht, das finde ich toll!“

„Wir sind im Plan und ich bin sicher, dass wir unser Ziel, mit der Landesgartenschau eine große Chance für unsere Stadt zu nutzen, erreichen werden – gemeinsam mit den vielen Beteiligten" zeigt sich Bürgermeister Reiner Breuer zufrieden.

Die Landesgartenschau Neuss 2026 und der Bürgerpark entstehen nach einem Plan des Landschaftsarchitekten Franz Reschke aus Berlin. Er war mit seinem überzeugenden Konzept klarer Sieger des europaweit ausgeschriebenen Wettbewerbs. Die Planung ist nun schon weit fortgeschritten, so dass im nächsten Jahr mit dem Bau begonnen werden kann. Die „Spuren der Zukunft“ wie der erfolgreiche Berliner Landschaftsarchitekt seinen Plan im Wettbewerb um die LAGA betitelte, werden also schon bald sichtbar sein. Die aktuelle Landesgartenschau findet bis Mitte Oktober in Höxter statt, im Anschluss übergibt Bürgermeister Daniel Hartmann seinen Spaten im Sinne eines Staffelstabes an die Stadt Neuss. Besuchen Sie uns: www.landesgartenschau-neuss.de

Über die Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH



Die Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH hat ihre Tätigkeit als Durchführungsorganisation am 1. Januar 2023 aufgenommen. Zu den geplanten Maßnahmen zählt sowohl die Austragung der Landesgartenschau von April bis Oktober 2026, als auch die Umgestaltung der ehemaligen Galopprennbahn zu einem Bürgerpark. In enger Zusammenarbeit mit dem Förderverein Grünes Herz – Bürgerpark Neuss e.V. entsteht ein Naherholungsgebiet, das zu ganzjährigen Aktivitäten und zum Verweilen einlädt. Mit dem Gesamtvorhaben wird ein wertvoller Beitrag zum Klimaschutz geleistet.

Stand: 23. August 2023