Broschüre Energiespartipps

Energie ist ein wertvolles Gut: Diese Erkenntnis ist durch die Energiekrise und die damit einhergehenden explodierenden Preise inzwischen in Industrie, Gewerbe und nicht zuletzt auch in den privaten Haushalten angekommen. Und die Energiepreise werden noch weiter steigen – auch in Neuss. Aus diesem Grund und um eine Energiemangellage zu verhindern haben Stadtwerke, Stadt und Bauverein im Schulterschluss eine gemeinsame Broschüre auf den Weg gebracht, die auf 32 Seiten über 40 praktische Tipps gibt, wie Energie clever und teilweise ohne großen Aufwand eingespart werden kann.

Die Broschüre ist in den KundenCentern der Stadtwerke auf der Moselstraße und der Krefelder Straße sowie den Schwimmbädern der Stadtwerke kostenfrei erhältlich. Die Mieter des Neusser Bauvereins werden die Broschüre in den kommenden Tagen in ihren Briefkästen vorfinden. Die Energiespartipps stehen aber auch online zum Download zur Verfügung:

Die vorgestellten Maßnahmen in der Neusser Energiesparbroschüre decken ein weites Spektrum alltäglicher häuslicher Aktivitäten ab. Die Tipps reichen dabei von Duschen statt Baden über die Nutzung elektrischer Eierkocher, die energetische Kühlschrankoptimierung, spritsparendes Autofahren, die Nutzung des ÖPNV bis zu Energiespartipps bei der Nutzung des Smartphones. Ergänzt werden die bebilderten Tipps mit weiterführenden QR-Tipps.

Stand: 6. September 2022