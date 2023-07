Kinderspielplätze in Neuss

In seiner Sitzung vom 16. Juni 2023 hat der Rat der Stadt Neuss einstimmig das Kinderspielplatzprogramm 2023/2024 beschlossen. Dieses umfasst Gesamtmittel in Höhe von 400.000 Euro und konzentriert sich auf die Neusser Innenstadt, um diese für die Neusserinnen und Neusser sowie Gäste der Stadt weiterhin attraktiv zu gestalten. Um einen hohen Pflegestandard aller Spielplätze sicherzustellen und die städtische Grünpflege effizienter zu gestalten, werden zudem 18 wenig genutzte Spielplätze zurückgebaut.

Erneuerung von drei Spielplätzen und ein Neubau

Die Mittel des Kinderspielplatzprogramms 2023 werden für die Erneuerung der drei Spielplätze Hamtorwall, Niedertor und Büttger Straße sowie anteilig für den Neubau des Kinderspielplatzes Blausteinweg eingesetzt.

Die Umgestaltung des Kinderspielplatzes Hamtorwall ist in das Innenstadtstärkungspaket „Umgestaltung Gloria-Park“ integriert, sodass die Umbaumaßnahmen nur anteilig aus Mittel des Kinderspielplatzprogramms 2023/2024 finanziert werden. Um die Wegführung, Sichtbarkeit und Aufenthaltsqualität des Spielplatzes zu verbessern, wird dieser in seiner Lage verschoben. Mit der Sanierung des Spielplatzes Büttger Straße soll wieder ein attraktives Spielangebot für die Kinder geschaffen und die Aufenthaltsqualität verbessert werden. Unter anderem ist eine Erneuerung der Kletterseile geplant. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 110.000 Euro. Der Kinderspielplatz Platz am Niedertor ist aktuell nicht betriebssicher und somit gesperrt. Im Rahmen des Kinderspielplatzprogramms 2023/2024 erfolgt eine Grunderneuerung: die Zaunanlage, der Fallschutz und ein Teil der Großspielgeräte werden für rund 120.000 Euro vollständig ersetzt.

Ein neuer Spielplatz entsteht im Neubaugebiet Blausteinweg in Neuss-Holzheim. Der Bau beginnt in Abhängigkeit vom Baufortschritt in dem Neubaugebiet. Eröffnung ist dann voraussichtlich im Jahr 2024. Die Finanzierung erfolgt hälftig aus dem Spielplatzprogramm 2023/2024 und dem Spielplatzprogramm 2024/2025. Aus beiden Programmen werden jeweils 80.000 Euro für den Neubau investiert.

Rückbau von 18 Spielplätzen — Erholungsräume bleiben erhalten

Um die Pflege der städtischen Grünflächen effizienter zu gestalten, werden insgesamt 18 Spielplätze zurückgebaut. Dies entspricht in etwa 10 Prozent der ca. 220 Kinderspielplätze in Neuss. Die Entscheidung erfolgte in enger Abstimmung zwischen Stadtverwaltung und der Politik vor Ort. So wurden die direkt gewählten Stadtverordneten und die Vorsitzenden der betroffenen Bezirksausschüsse frühzeitig informiert.

Durch diese Maßnahme können personelle und finanzielle Ressourcen gebündelt und ein hoher Standard der verbleibenden Kinderspielplätze langfristig sichergestellt werden. Bei den betroffenen Spielplätzen handelt es sich um solche, die einen geringen „Spielwert“ aufweisen und wenig genutzt werden. Maßgeblich für die Auswahl war zudem, dass sich in unmittelbarer Nähe fußläufig erreichbare Alternativen befinden, die für Kinder deutlich attraktiver zum Spielen sind. So sind diese Spielplätze mit deutlich besseren und moderneren Spielgeräten ausgestattet.

Nach dem Rückbau der Spielplätze sollen die Grünflächen auch in Zukunft als Erholungsraum erhalten werden. Die Aufwertung der Flächen durch zusätzliche Baumpflanzungen oder Bänke erfolgt unter Beteiligung der betroffenen Bezirksausschüsse und interessierter Bürgerinnen und Bürger.

(Stand 12.07.2023)