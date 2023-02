FAQ – Schüler-iPads

In den weiterführenden Schulen werden iPads ab der 9. Generation ausgegeben um in Prüfungen gleiche Voraussetzungen zu schaffen. In Grundschulen sind es iPads ab der 7. Generation, welche aus den weiterführenden Schulen stammen. Diese werden vor der Ausgabe alle von der ITK-Rheinland überprüft. Auf allen iPads kann die aktuellste Softwareversion genutzt werden.

Alle iPads werden in einer robusten Schutzhülle ausgeliefert. Zudem erhalten die Schüler*innen ein Ladekabel mit Netzteil der Firma Apple.