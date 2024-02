Moderne Umkleiden im Jahnstadion

Im Zuge der umfassenden Sanierung des Jahnstadions hat die Stadt Neuss im vergangenen Herbst mit der Generalsanierung des Umkleidegebäudes begonnen. Die altersbedingt dringend notwendige Modernisierung und brandschutztechnische Ertüchtigung umfassen die bauliche Instandsetzung sowie eine Anpassung der technischen Gebäudeausrüstung einschließlich Lüftung, Sanitärtechnik und Elektrotechnik gemäß aktueller Standards. Zudem ergänzen ein barrierefreies WC und ein zweiter baulicher Rettungsweg das modernisierte Gebäude.

Während der aktuell laufenden Baumaßnahmen sind Einschränkungen durch die Sperrung von Flächen rund um das Umkleidegebäude unvermeidlich. Betroffen sind unter anderem der direkte Weg von der Hauptzufahrt am Pumpenhaus an der Jahnstraße bzw. dem Glehner Weg in Richtung Görresschule. Auch die Beleuchtung vor dem Umkleidegebäude ist eingeschränkt. Die Fertigstellung des Umkleidegebäudes ist für das 4. Quartal 2024 geplant.

Planmäßige Sanierung des Jahnstadions in vier Schritten

Im ersten Schritt wurde die Fensteranlage, der Schwingboden und das Damen-WC der Stadionhalle erfolgreich saniert. Die Planungen für den Neubau eines Fitnessraumes und die Überdachung von drei Tennis-Hartplätzen befinden sich in der Vorbereitungsphase. Bei planmäßigem Verlauf der Bauarbeiten wird die Umsetzung im Frühjahr 2024 beginnen und voraussichtlich Ende 2024 fertiggestellt.

Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen fördert die Sanierung des Jahnstadions im Rahmen des Bundesprogramms zur Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur.

Neuss, 6. Februar 2024