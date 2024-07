Pressekonferenz zur "Tour de Neuss 2024"

Der Countdown läuft. Knapp 2 Wochen vor der 21. Tour de Neuss fand heute die Pressekonferenz der Organisatoren rund um den Neusser Radfahrerverein 1988/09 e.V. in "Kohlmann's Café und Weinbar" statt.

Zur Einstimmung empfehlen wir den Clip "Tour de Neuss" auf YouTube. Da erinnert man sich gerne an vergangene Rennen an der Kaiser-Friedrich-Straße und vor allem erwacht die Vorfreude auf die 21. Tour am Mittwoch, 24. Juli 2024, Start des Programms um 14 Uhr.

Ziel der Veranstaltung war natürlich die Vermeldung der aktuellen Entwicklungen der "Tour de Neuss" aber auch, das neue Organisationsteam vorzustellen. Neben dem Renndirektor Markus Fothen, dem Vorsitzenden Stephan Hilgers und Geschäftsführer Bernd Röttges stand der neue Pressesprecher der Tour, Olaf Ziegs, den geladenen Pressevertretern, Sponsoren und Sportfunktionären auch für Fragen und Anregungen zur Verfügung.

Hervorgehoben wurde der große Einsatz der Sponsoren, ohne deren finanziellen Mittel die Tour nicht umsetzbar wäre. Nicht zuletzt deshalb wird in diesem Jahr auch vermehrt die Kommunikation dieser großartigen Veranstaltung nach vorne gebracht. Verantwortlich zeigt sich dafür nun Pressesprecher Olaf Ziegs. An dieser Stelle seien die Kanäle erwähnt, in welche reinzuschauen, sich lohnen wird. Es finden sich viele spannende und natürlich informative Einblicke und tolle Impressionen zur "Tour der Neuss":

Homepage Tour de Neuss

Facebook Tour de Neuss

Instagram Tour de Neuss

YouTube-Kanal Tour de Neuss

Für alle, die in diesem Jahr nicht dabei sein können: erstmals wird es ein Life-Streaming geben. Sechs Kameras stehen dafür zur Verfügung, angebracht an Fahrrädern, Begleitfahrzeugen und fest installierte. Zu Public Relation sei erwähnt, die Neusser Medien News98.4, die NGZ sowie der Stadtkurier werden berichten und der WDR versucht, aus seinem Studio in Düsseldorf Reporter nach Neuss zu schicken.

Zum Elite-Rennen, welches von 40-45 Fahrern bestritten wird und um 19.30 Uhr startet, erläuterte der Sportliche Leiter Marcus Fothen den derzeitigen Stand:



Vorneweg wurde erwähnt, dass der NRV die Profis nach zur Verfügung stehendem Budget verpflichtet. So konnten in diesem Jahr sieben "Tour de France"-Fahrer angefragt werden. Da sich die Fahrer als auch deren Teams nicht zuletzt wegen der anstehenden Olympischen Spiele in Paris erst kurzfristig entscheiden, ist derzeit noch einiges offen.

Relativ sicher dürfen wir uns auf Nils Politt und Nico Denz vom Team "Red Bull - BORA - hansgrohe" freuen, sowie auf Georg Zimmermann vom Team "Intermarché-Wanty", alle drei fahren gerade erfolgreich die "Tour de France", Nico Denz gewann in diesem Jahr bereits zwei Etappen des "Giro d'Italia".

Phil Bauhaus und Niklas Arndt, beide vom Team "Bahrain - Victorious", werden in Anbetracht der Olympischen Spiele mit großer Wahrscheinlichkeit nicht dabei sein können, Simon Geschke hat sich aus "familiären Gründen" für ein anderes Rennen an diesem Tag entschieden (kleine Anekdote am Rande: seien Frau arbeitet im Marketing der Stadt Wels, dort findet zeitgleich ein Innenstadtkriterium statt).

Weitere Meldungen der Pressekonferenz:

Es werden wieder Jugendrennen in den Altersklassen U 11, U 13 und U 15 ausgetragen am Sponsoren- und Firmenrennen werden 15 Mannschaften teilnehmen. Am Inklusionsrennen der Tandem Stiftung Burkhard Zülow werden fünf Tandems teilnehmen und die Kinderrunden mit den Profifahrern finden auch wieder statt. Verzichtet werden muss leider auf das neu geplante Jugend-Rennen des Raphaelshauses aus Dormagen sowie auf das Handbiker-Rennen für Menschen mit Beeinträchtigungen im unteren Bewegungsapparat. Besonders vor dem Hintergrund, wie wichtig den Organisatoren Integration und Inklusion sind, wurde dies sehr bedauert; beide Programmpunkte sind aber für 2025 fest vorgesehen. Herr Staufert (Volker Staufert Stifung) betonte in diesem Zusammenhang, wie großartig die Rahmenbedingungen und die selbstverständliche Teilhabe für bzw. von Menschen mit Beeinträchtigungen bei der "Tour de Neuss" immer sind.

Didi Senft, der Tourteufel, wird wieder dabei sein und am Rand der Rennstrecke für sicherlich wieder für unzählige Fotos zur Verfügung stehen.

Vorsitzender des NRV Stephan Hilgers beendete den offiziellen Teil, mit dem Zitat vom Tour-Gründer Friedhelm Hamacher "Net kalle, donn".

So, dass war unsere Berichterstattung zur Pressekonferenz. Wir sehen uns am



Mittwoch, 24. Juli 2024, 14 Uhr,

Kaiser-Friedrich/Ecke Deutsche Straße

zur 21. Tour de Neuss

Neuss, 11. Juli 2024