Laufen unter Flutlicht

In den Herbst- und Wintermonaten kann in den Abendstunden im Jahnstadion, auf der Ludwig-Wolker-Anlage und in Rosellen trainiert werden.