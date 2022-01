08.09.2021 - „Sport im Park“- Saison 2021 beendet

Am 31. August 2021 endete die diesjährige „Sport im Park“- Saison nach drei aktiven Monaten. Das Sommer-Projekt der Stadt Neuss, kostenlose und offene Fitness- und Gesundheitskurse im Freien für jedermann anzubieten, war geprägt von sehr wechselhaftem Wetter und zahlreichen Regentagen. 5.031 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen das Angebot war. Durchschnittlich waren das 27 TeilnehmerInnen pro Sporteinheit. 15 Sporteinheiten pro Woche quer über das Stadtgebiet verteilt wurden angeboten.

Gestartet wurde am 2. Juni 2021, also sofort als die Coronaschutzverordnung dies aufgrund der Inzidenzwerte zuließ. Den größten Zuspruch erfuhren „Stand-Up-Paddling“ und „Qi-Gong“, gefolgt von „Yoga im Stadtgarten“ und „Kanufahren“. Aber auch mit der Teilnahme an den Angeboten „Yoga im Südpark“, „Rücken Fit“, „Fit Mix“, dem „Allgemeinen Gesundheitssport“, „Functional Training in Hoisten“ und den neuen Angeboten im Nordpark „Fit werden und bleiben“ und „Tai Chi“ sowie den Dauerbrennern „XCO®-Walking“ und „Pilates“ waren die Verantwortlichen zufrieden. „Functional Taining in Norf“ und „Allgemeines Fitnesstraining“ in Allerheiligen hatten häufig den Regen abbekommen, aber auch hier fanden sich sportlich Aktive ein und trotzten den Wetterkapriolen.

Das Sportamt, der Stadtsportverband, die beteiligten Neusser Sportvereine und die Übungsleiterinnen und Übungsleiter sind mit der Resonanz auch in diesem Jahr sehr zufrieden. Nicht zuletzt die zahlreichen positiven Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben reichlich Zuspruch für die Planung des Programms 2022. Mit dem abwechslungsreichen Angebot konnten alle Altersklassen angesprochen werden und das Ziel, die Freude an der Bewegung zu vermitteln und zum Sporttreiben zu motivieren, wurde mit diesem fünften „Sport im Park“ – Sommer erneut erreicht.

Weitere Informationen zu dem Projekt sind zu finden unter: www.neuss.de/sport-im-park sowie www.facebook.com/sportimparkneuss.

Neuss, 8. September 2021