Zeitmesscontainer auf der Ludwig-Wolker-Sportanlage

Aus den Reihen der Leichtathletik betreibenden Vereine war bereits im Rahmen des Umbaus der Ludwig-Wolker-Sportanlage zum Leichtathletikzentrum der Vorschlag an Politik und Verwaltung gegangen, die Kunststoff-Laufbahn mit einer elektronischen Zeitmessanlage zu versehen. Im Rahmen des Umbaus der Ludwig-Wolker-Sportanlage 2015 wurde davon aus Gründen der rasanten technischen Entwicklung in diesem Bereich, aber auch aus Kostengründen, Abstand genommen. Bereits damals wurden die erforderlichen technischen vorbereitenden Maßnahmen wie Kabel- und Rohrverlegungen dafür umgesetzt und so konnte nunmehr eine endgültige stabile ortsfeste Lösung in Form eines Zeitmesscontainers in Höhe der Ziellinie erfolgen. Den Leichtathletikvereinen DJK Rheinkraft, DJK Novesia und TG Neuss ermöglicht dieser bei Leichtathletikveranstaltungen und -Meisterschaften nun eine schnelle und unkomplizierte Zeiterfassung.

Die Kosten, die den Sporthaushalt berühren, sind mit etwa 30.000 € brutto einschließlich Schwerlastkran (Container-Anlieferung nur mittels eines Schwerlastkranes von der Weberstraße über den Zaun bzw. die Tribüne möglich gewesen, da die Laufbahn nicht die erforderliche Tragfähigkeit besitzt) berechnet worden.

Neuss, 11. Juni 2024