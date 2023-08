„Schöner ankommen“ wird konkreter

Im Februar dieses Jahres hatten sich Bürgermeister Reiner Breuer und NRW-Bahnchef Werner Lübberink erstmals im Neusser Rathaus getroffen, um zusammen die Umgestaltung des Neusser Hauptbahnhofes auf die Schiene zu bringen. Mitte August fand nun das erste Folgetreffen mit ersten Ergebnissen statt.

Konkrete Zielsetzung

Nachdem die Stadt Neuss, die Deutsche Bahn (DB) und die BahnFlächenEntwicklungsGesellschaft NRW (BEG) als gemeinsame Tochter des Landes NRW und der DB bereits in engem Austausch die Handlungsfelder und Bausteine für die Aufwertung des Hauptbahnhofs Neuss und dessen Umfeld definiert haben, geht es nun an die konkrete Ausgestaltung.

„Ziel des gemeinsamen Austausches ist es, die Umgestaltung des Neusser Hauptbahnhofs bereits zur Landesgartenschau 2026 für alle sichtbar zu machen“, so Bürgermeister Breuer. Dabei geht es nicht nur um konkrete Fragestellungen, wie die der Errichtung einer neuen Radstation, sondern auch um die städtebauliche Entwicklung des Bahnhofsumfeldes.

Zusammenarbeit von Stadt und Bahn

„Spätestens zur Landesgartenschau 2026 brauchen wir eine attraktive Anlaufstelle für Besucherinnen und Besucher, die Neuss mit der Bahn ansteuern“, so der Bürgermeister. Daher plant die Stadt auch, sich selbst als mögliche Nutzerin einer Teilfläche des Hauptgebäudes einzubringen. NRW Bahnchef Lübberink sieht hier eine Chance, die Zusammenarbeit von Stadt und Bahn auch nach außen sichtbar zu machen. „Mit einem gemeinsamen Servicecenter von Bahn und der Stadtwerke Neuss würden wir einen großen Mehrwert für die Reisenden schaffen“, so Lübberink.

Nicht zuletzt werden auch Themen wie die Taubenvergrämung gleich bei den Planungen zur Umgestaltung mitgedacht. So installiert die Bahn noch im laufenden Jahr neue Taubenvergrämungsnetze an den Bahnsteigen. Die Planungen zum Bahnhofsumfeld sehen zudem vor, dass mögliche Nistplätze der Tauben – wie in der Unterführung an der Salzstraße – durch Metallverblendungen verschlossen werden.

Für eine kooperative Umsetzung des Vorhabens unterstützen das Land und die DB mit der BEG und dem gemeinsamen Programm „Schöner Ankommen in NRW“. In dessen Rahmen werden die Finanzierung und Umsetzung der einzelnen Maßnahmen gemeinsam mit der Stadt und den verschiedenen Fördergebern abgestimmt.

Der regelmäßige Austausch zwischen dem NRW-Bahnchef und dem Bürgermeister wird fortgesetzt.

Die Präsentation "Schöner Ankommen in Neuss" aus der Sitzung des Ausschusses für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität vom 06.09.2022 finden Sie im Rats- und Bürgerinformationsportal.

Informationen zur Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes finden Sie auf: https://bahnhofsumfeld-neuss.de/

Stand: 16. August 2023