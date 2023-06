Veränderungen in der städtischen Grünpflege

Mit dem beginnenden Sommer hat in den letzten Wochen die Vegetation Fahrt aufgenommen und die städtische Grünpflege hat ihre Arbeit in den öffentlichen Grünanlagen begonnen. Zum Schutz der Umwelt und zum Teil aufgrund der verspäteten Haushaltsverabschiedung verändert sich das bisher bekannte Bild der Grünflächen in diesem Jahr.

Längere Pflegezyklen für höhere Biodiversität

Zur Förderung des Artenreichtums in Flora und Fauna wurde das bisherige Pflegekonzept in vielen Bereichen der städtischen Parks und Grünanlagen in Richtung einer extensiven und nachhaltigen Bewirtschaftung umgestellt. Durch längere Pflegezyklen wird eine artenreiche Zusammensetzung der Rasen- und Wiesenflächen gefördert und der Insektenbestand im Sinne einer stärkeren Biodiversität erhöht. Damit soll auf längere Sicht der Artenreichtum in Flora und Fauna gefördert werden.

Unplanmäßige Pflegerückstände

Um Verständnis bittet die Stadtverwaltung für unplanmäßige Pflegerückstände in einigen Teilbereichen der öffentlichen Grünanlagen. Durch die Verschiebung der politischen Beschlüsse zum Haushalt der Stadt Neuss vom Dezember letzten Jahres in den März dieses Jahres, stand die Freigabe der Haushaltsmittel bisher noch aus. Infolgedessen konnte die Verwaltung bisher nur solche Leistungen an externe Dienstleister beauftragen, die zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit erforderlich sind. Damit stellt sich nun ein Pflegebild ein, das weder durch planerische Anpassungen noch von der Verwaltung beabsichtigt ist, sondern wegen der bisher gesperrten Haushaltsmittel aus Verzögerungen bei der Beauftragung externer Dienstleister resultiert. Die Stadtverwaltung bemüht sich um eine möglichst geringe Beeinträchtigung der Neusser Bürger*innen im Rahmen der ihr aktuell zur Verfügung stehenden Kapazitäten. Gerne können die Bürger*innen den Mängelmelder online nutzen, falls ihnen eine Stelle auffällt, wo das Grün bedenklich in die Verkehrswege hineinragt.

Der Mängelmelder der Stadt Neuss Mit dem Mängelmelder können Sie der Stadtverwaltung Ärgernisse oder Gefahren wie beispielsweise herabhängende Äste melden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auf die Missstände und Gefahren entgegen. Geben Sie bitte dazu detaillierte Angaben zu der Störung und Örtlichkeit an. Sollten Sie vor Ort ein Foto gemacht haben, können Sie dieses ebenso hochladen. Die Behebung der Störung erfolgt durch die zuständigen Dienststellen schnellstmöglich. Den Mängelmelder finden Sie hier: Mängelmelder

Stand: 29. Juni 2023