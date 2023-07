Stadt Neuss unterstützt Projekte und Aktionen zur nachhaltigen Entwicklung

Mit der „Richtlinie zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung sowie der ‚Eine-Welt-Arbeit‘“ unterstützt die Stadt Neuss Vereine, Verbände und weitere Organisationen. Da Nachhaltigkeit auch eine regionale Aufgabe ist, möchte die Stadtverwaltung Anreize für eine entwicklungspolitische Bildungs- und Informationsarbeit schaffen. Ziel der Förderung ist es auch, für eine nachhaltige Entwicklung der Stadt Neuss zu sensibilisieren.

Die Förderung wird für bestimmte, sachlich und zeitlich begrenzte Vorhaben gewährt. Sie kann auf Antrag als Zuschuss in Höhe von maximal 80 Prozent der Gesamtkosten erfolgen. Die Förderung ist eine freiwillige Leistung der Stadt Neuss und wird im Rahmen der im Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Mittel gewährt. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. Anträge können beim Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima der Stadt Neuss per E-Mail an umwelt-stadtgruen@stadt.neuss.de eingereicht werden. Die Richtlinie steht unter https://www.neuss.de/leben/umwelt-und-gruen/downloads als Download zur Verfügung.

Gefördert werden insbesondere die entwicklungspolitische Bildungs- und Informationsarbeit sowie Projekte und Aktionen innerhalb der Stadt Neuss, die der Nachhaltigkeit, dem Klima- und Umweltschutz dienen oder aus dem Themenfeld der „Eine-Welt-Arbeit“ kommen. Das können Vorhaben sein, die informieren, zum Umdenken anregen, zum Mitmachen aktivieren und das kommunale Miteinander bei der lokalen Verbesserung von Umwelt und Entwicklung unterstützen sowie eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen sicherstellen.

Stand: 11. Juli 2023