Bundeswettbewerb Jugend musiziert

Ronja Theismann und Veronika Sperling erzielten einen Bundespreis bei Jugend musiziert! In der Altergruppe IV haben beide einen hervorragenden 3. Preis erspielt, eine wirklich großartige Leistung angesichts des unglaublich hohen Niveaus auf Bundesebene! Glückwunsch an beide und an die beteiligten Lehrkräfte - Ronja Theismann hat an der Musikschule Neuss bei Joana Kröger Cellounterricht, Veronika Sperling hat extern in Düsseldorf Unterricht. Die beiden haben einen wunderbaren, innig-musikalischen Beitrag abgeliefert und dürfen sich jetzt über diesen großen Erfolg freuen, wir sind stolz auf Euch!