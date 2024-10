https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/bon-das-blockfloetenorchester-im-zeughaus

BON - das Blockflötenorchester im Zeughaus

2024-12-14T17:00:00+01:00

2024-12-14T19:00:00+01:00 Das weihnachtliche Konzert vom Blockflötenorchester Neuss (BON).

Wo Im Zeughaus am Markt

Alle Jahre wieder in der Weihnachtszeit - also "Nearly Christmas" - gibt es ein fast weihnachtliches Konzert vom Blockflöten-Orchester Neuss (BON) unter der Leitung von Ralf Bienioschek. Im Gepäck hat das BON ein Programm, das vielleicht nicht wirklich klassisch weihnachtlich ist, aber voller wunderbarer Musik, die fast jeder an Weihnachten gerne hört. Unsere Gäste erwartet Klassik, Pop, Folk- und Filmmusik, arrangiert für Blockflöten, Harfen, Schlagzeug, Gitarre und mehr. Und vielleicht gibt es ja doch auch 2-3 wunderschöne Stücke, die dann doch sehr weihnachtlich sind...Der Eintritt ist frei, wir freuen uns über jede Spende.