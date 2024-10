https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/cantica-nova-1

CANTICA NOVA

2024-12-01T18:00:00+01:00

2024-12-01T19:30:00+01:00 Der Kammerchor der Musikschule Neuss.

Wo Im RomaNEum, Pauline-Sels-Saal

Serviert wird ein musikalisches Dinner, ganz im Zeichen der verschiedenen Sinnesfreuden, mit abgefahrenen, höchst vergnüglichen Texten über kulinarische Genüsse in der Musik der Jahrhunderte von Black Fööss bis Killmayer, von Orlando di Lasso bis Rossini, von Schumann bis Wise Guys, u.a. Angereichert wird das vergnügliche Programm durch durch würzige Beiträge des Bassisten Christoph Scheben in Wort und Ton, am "Geflügel" begleitet Annette Willer-Krebel, die Gesamtleitung liegt in den bewährten Händen von Markus Mostert. Kostenlose Einlasskarten sind ab dem 4.11 in der Musikschule erhältlich. Restkarten an der Abendkasse.