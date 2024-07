https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/fire4strings-unterwegs-las-cuatro-estaciones-portenas

fire4strings unterwegs – Las Cuatro Estaciones Porteñas

2024-09-19T16:00:00+02:00

2024-09-19T17:00:00+02:00 fire4strings zu Gast im St. Augustinus Memory Zentrum

Wo St. Augustinus Memory Zentrum, Steinhausstraße 40, 41462 Neuss

Seit vielen Jahren besteht die Kooperation des Celloensembles „fire4strings“ mit dem Memory Zentrum Neuss, sodass die jungen Musiker*innen beim Gastspiel in diesem Jahr ihr Programm „Las Cuatro Estaciones Porteñas“ im Gepäck haben und in vier hochvirtuosen Tangos des argentinischen Komponisten Astor Piazzolla die Jahreszeiten in Buenos Aires erlebbar machen werden. Konzertbesucher*innen werden um Voranmeldung gebeten unter empfang-amz@ak-neuss.de oder 02131 / 52965270.