LAJOS DUDAS‘ - JAZZ LESEN – HÖREN – SEHEN

2024-10-29T19:30:00+01:00

2024-10-29T19:30:00+01:00 Buchpräsentation mit dem Jazzklarinettisten Lajos Dudas

Wo Im RomaNEum, Raum E 31

Von Bach zu Atonalität– mit dem Jazzklarinettisten Lajos Dudas – das Buch mit exklusiver CD-Beilage –Präsentation des Projekts als Gesamtkunstwerk – mit Lesung / Talkshow, Audio- und Videofilm – Clips. Bereits in Budapest / HALO Kulturzentrum, in Meersburg am Bodensee / ART GALLERY, demnächst im Jazz und Music Club PORGY & BESS in Wien und auch bei uns der Musikschule! Außerdem: Lajos Dudas im Interview mit Dagmar Wilgo. Der Eintritt ist frei.