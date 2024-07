The Leftovers heißt die diesjährige Produktion der Neusser Musicalwochen - eine Kooperation zwischen dem Kulturforum Alte Post und der Musikschule der Stadt Neuss.

https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/neusser-musicalwochen-the-leftovers-4

Neusser Musicalwochen: The Leftovers

2024-08-18T20:00:00+02:00

2024-08-18T22:00:00+02:00 The Leftovers heißt die diesjährige Produktion der Neusser Musicalwochen - eine Kooperation zwischen dem Kulturforum Alte Post und der Musikschule der Stadt Neuss.

Wo Theater am Schlachthof, Blücherstraße 31-33

Hundert Jahre in der Zukunft sind das Ökosystem und die alte gesellschaftliche Ordnung zusammengebrochen und die Menschheit kämpft gegeneinander und ums Überleben. Die Wissenschaft gilt als verpönt. Nur eine kleine, verfolgte Rebellengruppe namens „Leftovers“ glaubt noch an die Forschung und verbreitet mit einem Piraten-Radiosender Hoffnungsparolen an die Menschheit. Die Leftovers sind ständig auf der Flucht und suchen gleichzeitig nach Hinweisen zu einem geheimnisvollen Ort namens „Paradies“, an dem es noch frische Luft und Bäume geben soll…

Eintrittspreise: 20 € / 15 € ermäßigt / 8 € Schüler*innen Alte Post und Musikschule, Ticketverkauf unter www.tas-neuss.de