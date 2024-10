Ein Herbstferienprojekt für Kinder von 10-14 Jahren. Eine Kooperation zwischen dem Rheinischen Landestheater Neuss (RLT), dem Jugendzentrum der Reformationskirche und der Musikschule.

Soundpainting Workshop - eine magische Zeichensprache

2024-10-21T10:00:00+02:00

Wo Im Rheinischen Landestheater und der Musikschule

Musik, Theater und Bewegung in einer Gruppe zusammenbringen ohne vorige Absptrache… Das soll funktionieren? Aber klar, mit der vom Komponisten Walter Thompson in New York entwickelten Zeichensprache Soundpainting wird das ganz einfach. Im diesjährigen Herbstferienprojekt übernehmt ihr das RLT und macht es zur Spielstätte für eure Moves und Töne. Innerhalb von fünf Tagen findet ihr eure eigenen Klangwelten, die dann zu ganz neuen Kompositionen heranwachsen. Vorkenntnisse werden nicht benötigt - der Spaß am Musizieren und Schauspielern dafür aber umso mehr! Die Teilnahme ist kostenfrei. Informationen und Anmeldung unter: l.addy@rlt-neuss.de