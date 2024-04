Die Broschüre „wer | wo | was – Angebote zum Thema Behinderung“ gibt einen umfassenden Überblick rund um das Thema Behinderung in Neuss. Sie kann seit dieser Woche hier auf der Internetseite der Stadt Neuss heruntergeladen werden. Außerdem wurden gedruckte Exemplare an alle beteiligten Träger, Verbände und Einrichtungen verteilt. Auch bei der Inklusionsbeauftragen der Stadt Neuss, Mirjam Lenzen, ist die Broschüre erhältlich, sie ist unter 02131 90-5311 oder mirjam.lenzen@stadt.neuss.de erreichbar.

Die Broschüre ist nach verschiedenen Lebensbereichen unterteilt – beispielsweise „Ausbildung und Beruf“, „Mobilität“ und „Wohnen“. Zu jedem Thema, das in „wer | wo | was“ vorgestellt wird, sind auch die passenden Ansprechpersonen genannt, die weitere Informationen geben und Fragen beantworten können.

„Das Thema Inklusion nimmt bei uns in Neuss einen hohen Stellenwert ein. Die Vielfalt der Angebote und Hilfen spiegelt sich in der neuen Broschüre wider“, so Bürgermeister Reiner Breuer. Die Inklusionsbeauftragte Mirjam Lenzen ergänzt: „Die Broschüre richtet sich sowohl an Betroffene als auch deren Angehörige und Fachkräfte und kann ihnen allen eine wichtige Orientierungshilfe sein.“

Die Broschüre ist bewusst einfach und übersichtlich gehalten: Zu Beginn wird sie in Leichter Sprache erklärt und es gibt eine Erklärung zum Aufbau des Heftes.

___

Stand: 19. April 2024