Gewerbeummeldung infolge von Corona

Viele von Schließungen und Umsatzeinbrüchen betroffene Unternehmen überdenken in der gegenwärtigen Krise ihr Geschäftsmodell. Die temporäre Hinzunahme etwa eines Auslieferungsdienstes zu einer bestehenden Gewerbeanmeldung bereitet rechtlich keine Probleme. In anderen Fällen mag zweifelhaft sein, ob ein geändertes Geschäftsmodell noch zu der bestehenden Gewerbeanmeldung "passt".

In dieser Situation möchten wir einen Beitrag zu Ihrer Entlastung erbringen. Schildern Sie uns in einer kurzen Mail (wirtschaftsfoerderung@stadt.neuss.de), welche Veränderung Ihres Geschäftsmodells Sie infolge der Krise beabsichtigen. Wir klären für Sie, ob es dafür einer Gewerbeummeldung bedarf. Und sollte dies der Fall sein, übernehmen wir für Sie die anfallenden Verwaltungsgebühren. Dieses Angebot gilt nur für die Dauer der gegenwärtigen Krise und nur für Ummeldungen, die nachvollziehbar eine Reaktion auf die Wirtschaftskrise sind.