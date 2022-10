Dem Kulturamt ist es ein großes Anliegen, Kindern ein abwechslungsreiches, ansprechendes und niveauvolles Kulturprogramm anzubieten. So wird für Kinder ab 4 Jahren die Reihe »Wundertüte« und für Kinder ab 6 Jahren »Kultur für Kinder« angeboten. Darüber hinaus gibt es jährlich die Veranstaltungsreihe »Wir warten aufs Christkind«, die Kinder ab 3 Jahren anspricht.

Die Kinderprogramme erscheinen jeweils Ende des Jahres für das folgende Kalenderjahr. Prospekte liegen aus, werden aber auch auf Anfrage per Mail zugesandt. Gerne können wir Sie in unseren Verteiler aufnehmen, dann erhalten Sie die Prospekte unmittelbar nach Erscheinen per Post.

In Kooperation mit dem Rheinischen Landestheater präsentiert das Kulturamt die Kindertheaterreihe „Kultur für Kinder“. An sechs Sonntagen finden im Schauspielhaus des Rheinischen Landestheaters jeweils drei Vorstellungen statt: um 11 Uhr, 14 Uhr und um 16.30 Uhr.

Das Programm »Kultur für Kinder 2022« im Überblick

11 Uhr, 14.00 Uhr & 16.30 Uhr (R)ausgerutscht eine Freundschaft, eine Katastrophe und ein kleines Wunder ab 5 Jahren Casamax Theater Köln Toni und Luca sind allerbeste Freund*innen fürs Leben. Sie teilen ihre Geheimnisse miteinander und sind wie Pech und Schwefel. Doch selbst in der besten Freundschaft wird gestritten. Das ist ja auch in Ordnung so, da ist einem eben was (r)ausgerutscht, man versöhnt sich einfach wieder. Außer, ein seltsamer Zauber lässt den besten Freund verschwinden, bevor es dazu kommt.

11 Uhr, 14.00 Uhr & 16.30 Uhr Emil und die Detektive nach Erich Kästner ab 6 Jahren COMEDIA Theater Köln Berlin ist immer eine Reise wert, findet Emils Mutter. Sie setzt ihn mit einem Blumenstrauß für die Oma, einem Koffer und 140 Mark in den Zug. Das Entsetzen ist groß, als am Zoologischen Garten das Geld weg ist, genau wie der merkwürdige Mann mit Hut … Emil nimmt die Verfolgung quer durch Berlin auf und eine ganze Bande Jungs steht ihm bei. Eingebettet in die unwahrscheinlichste aller Rahmenhandlungen erzählt das Team des COMEDIA Theaters diesen Klassiker neu. Dauer ca. 70 Minuten

11 Uhr, 14.00 Uhr & 16.30 Uhr Rumpelstilzchen Theatermärchen mit Goldrauschmusik und Feuertanz nach den Gebrüdern Grimm ab 5 Jahren Theater Mimikri Was? Stroh zu Gold spinnen, geht doch gar nicht! Das haben wohl alle gedacht. Doch da kommt das sonderbare Männchen und schnurr, schnurr, schnurr spinnt es vor unseren Augen gelbes Stroh zu reinem Gold. Rettung für Marie! Ohne die Hilfe des sonderbaren Männchens müsste sie für immer in der Strohkammer des goldsüchtigen Königs sitzen bleiben. Für seine Hilfe will das Männlein kein Gold und keine klingenden Münzen. Etwas Lebendes ist ihm wichtiger als alle Schätze der Welt. Aber ihr kleines Kind will Marie für die Hilfe nicht hergeben. Schlossdame Adelheid, der Goldstaubminister und König Konrad suchen verzweifelt nach einem Ausweg. Doch Marie gelingt es, dem feurigen Männchen ins Herz zu schauen. (Da lässt es sich noch einmal erweichen.) Wenn Marie seinen Namen herausfindet, darf sie ihr Kind behalten. Heißt es etwa …??!! Dauer ca. 75 Minuten

11 Uhr, 14.00 Uhr & 16.30 Uhr Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete Familienstück mit Musik von Otfried Preußler ab 4 Jahren Burghofbühne Dinslaken Hotzenplotz ist schon wieder aus dem Gefängnis ausgebrochen und plant seinen Rachefeldzug. Kasperl und Seppel bleibt also gar nichts anderes übrig, als ein weiteres Mal auf gefährliche Räuberjagd zu gehen, um ihn ein für alle Mal loszuwerden. Am liebsten würden sie ihn auf den Mond schießen. Auf den Mond? Gar keine so schlechte Idee, findet Kasperl und gemeinsam mit Seppel schmiedet er den Plan, Hotzenplotz mit einer selbstgebastelten Mondrakete und viel Fantasie erneut in die Falle zu locken. Dauer ca. 65 Minuten



11 Uhr, 14.00 Uhr & 16.30 Uhr Die Schneekönigin nach dem Märchen von Hans Christian Andersen ab 6 Jahren Rheinisches Landestheater Die Nachbarskinder Gerda und Kay kann eigentlich nichts trennen. Sie spielen zusammen oder erfinden fantasievolle Geschichten. Doch eines Tages wird Kay vom Splitter eines Zauberspiegels getroffen. Sein Herz gefriert zu einem Eisklumpen. Gerda versteht die Welt nicht mehr: Sonst war Kay doch so freundlich und fröhlich, jetzt ist er plötzlich gemein und abweisend. Außerdem findet er alles Schöne plötzlich hässlich und alles Hässliche schön. So ist es dann auch nicht überraschend, dass er von der kaltherzigen Schneekönigin fasziniert ist. Ohne lange zu überlegen, nimmt er in ihrer Kutsche Platz und begleitet sie in ihr Reich. Doch obwohl Kay so böse geworden ist, gibt Gerda ihren besten Freund nicht auf und macht sich ganz allein auf die Suche. Eine aufregende Abenteuerreise beginnt, bei der das Mädchen aller phantastischen Ablenkungen zum Trotz nie sein Ziel aus den Augen verliert. Als Gerda endlich das Schloss der Schneekönigin findet, muss sie sich entscheiden: Kann die kleine Gerda gegen die große und mächtige Schneekönigin bestehen? Dauer ca. 75 Minuten