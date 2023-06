60 Jahre Musikschule - Tag der offenen Tür mit Musikschulfest

Die Musikschule der Stadt Neuss wird in diesem Jahr stolze 60 Jahre jung! Das werden wir mit einem Musikschulfest und einem Musikprogramm feiern, so bunt und vielfältig wie die Musikschule selbst. Die Eröffnung ist um 13.45 Uhr mit Kindern aus den MUSIKforscher Kursen und JeKits Chören. Anschließend gibt es Nonstop Musikprogramm bis 17 Uhr auf zwei Bühnen (bei gutem Wetter auch open air). Zwischen 14 Uhr und 16 Uhr können auf drei Etagen jede Menge Instrumente ausprobiert werden. Außerdem können Sie sich über das vielfältige Unterrichtsangebot der Musikschule informieren. Kinder können bei einer kleinen Rallye durch das RomaNEum mit spannenden Fragen zur Musikschule kleine Preise gewinnen. Für das leibliche Wohl sorgt unser Förderverein mit Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken in der Cafeteria im Erdgeschoss. Unterstützen Sie unseren Förderverein mit Ihrer Mitgliedschaft – ab 12 € pro Jahr.

Hier das Programm im Detail: http://redaktion.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/aktuelles/programm-17-juni.pdf/view