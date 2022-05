https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/tag-der-offenen-tuer

Tag der offenen Tür

2022-06-18T14:00:00+02:00

2022-06-18T17:00:00+02:00 Die Musikschule der Stadt Neuss lädt ein zum Tag der offenen Tür.

Wo Im RomaNEum

Am Samstag, 18. Juni 2022, öffnen sich die Türen der Musikschule der Stadt Neuss für alle, die schon immer einmal einen Blick hinter die Kulissen im RomaNEum in der Brückstraße werfen wollten. Von 14 bis 17 Uhr sind Kinder, Jugendliche und natürlich auch Erwachsene eingeladen zu hören, zu sehen und Musik zu machen. Man kann erste Versuche auf Instrumenten machen und zum Beispiel einmal ordentlich auf die Pauke hauen. Für die kleinen Kinder gibt es die Möglichkeit, in die Musikwiese oder die Musikstrolche hinein zu schnuppern. Bei einer Kinderrally gibt es tolle Preise zu gewinnen. Daneben kann man Instrumente ausprobieren - Schlagzeug, Geige, Cello, Kontrabass, Blockflöte, Querflöte, Fagott, Oboe, Klarinette, Gitarre, E-Gitarre, Klavier, Keyboard, Trompete, Posaune und Tuba oder sich inspirieren lassen und die Räume der Musikschule erkunden – zum Beispiel das Tonstudio oder den Konzertsaal.

Beim „Tag der offenen Tür“ geht es auch um alle Informationen zum Unterricht und zu den Ensembles in der Musikschule - vom Anfängerunterricht bis hin zur professionellen Produktion einer Aufnahme oder eines Videos im musikschuleigenen Tonstudio. Für das leibliche Wohl ist durch den Förderverein mit Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken gesorgt.



Was vielleicht noch nicht alle wissen: Die Musikschule hat mit der neuen 10er Karte für Erwachsene, mit verschiedenen Chören, Orchestern und Ensembles auch für alle Menschen über 18 Jahre interessante Angebote. Mit dem Jedermannchor und dem Instrumentalensemble „Alle inklusive“ gibt es auch Angebote für Menschen mit Behinderungen.

Weitere Informationen zum Tag der offenen Tür oder über die Angebote der Musikschule gibt es unter Tel. 02131 – 90 40 41 oder im Internet unter www.musikschule-neuss.de