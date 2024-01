Casting Neusser Musicalwochen 2024

Am 17. und 18 Februar 2024 findet von jeweils 10 bis 18 Uhr in der Musikschule der Stadt Neuss im RomaNEum das Casting für die kommenden Neusser Musicalwochen statt.

Bewerber*innen erhalten fünf Songs und fünf Monologe zur Auswahl, aus denen Sie vorab zwei Songs und einen Monolog auswählen und für das Casting vorbereiten. Im Verlauf des Castings wird an den vorbereiteten Songs und Monologen gearbeitet und es werden Übungen und Aufgaben aus den Bereichen Tanz, Gesang und Schauspiel durchgeführt.



Das Casting-Formular gibt es online unter: http://www.neusser-musicalwochen.de/casting2024/



Alle Produktionstermine sind zu finden in dem im Casting-Formular verlinkten Proben- und Aufführungsterminplan.



Das künstlerische Leitungsteam sind:

Jannike Münstedt und Eddy Schulz (musikalische Leitung)

Steffi Lenz (Choreographie)

Dennis Palmen (Regie)