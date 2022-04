Heimatlied - Ein Song für die Neusser Furth

Im Rahmen des Projektes „Heimatlied“, einer Kooperation zwischen Musikschule Neuss, Kulturforum Alte Post und Theater am Schlachthof werden Songs, Geschichten, Anekdoten, und musikalische Ideen für ein Heimatlied über das Leben auf der Neusser Furth gesucht.

Ob Erzählung, Gedicht, Liedtext oder Komposition - alle Beiträge für einen gemeinsamen Song sind erlaubt. Eine Jury aus Kunstschaffenden sowie Bürgerinnen und Bürger aus dem Stadtteil prämiert die 5 besten Beiträge mit Preisgeldern im Gesamtwert von 1.500 €.

An der Ausschreibung können sich Einzelpersonen, Gruppen, Vereine oder Bands aus Neuss beteiligen. Vorerfahrungen sind nicht erforderlich. Der ausgefüllte Teilnahme-Flyer (als Scan oder Foto) und die Beiträge müssen bis 25. Mai 2022 per E-Mail an heimatlied@tas-neuss.de gesendet werden.

Alle Ausschreibungsteilnehmenden werden im Anschluss dazu eingeladen an Kreativ-Workshops im Sommer 2022 teilzunehmen und unter der Anleitung professioneller Künstlerinnen und Künstler je nach Interesse bei der Zusammenführung aller Ideen, der Entstehung des Heimatliedes und einem Musikvideodreh dabei zu sein.

Das Projekt wird von der Stadt Neuss im Rahmen des Förderprogramms „Heimat-Werkstatt“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen realisiert.

Ziel ist es, die Besonderheiten der Lebenswelt der Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils Neusserfurth in einer künstlerisch-musikalischen Auseinandersetzung herauszustellen. Die Teilnehmenden sollen darüber ins Gespräch kommen, was ihre lokale Identität ausmacht und was sie als Gemeinschaft verbindet.

Das fertig aufgenommene Heimatlied und dazugehörige Musikvideo werden im Herbst 2022 veröffentlicht und präsentiert.

https://www.neuss.de/bilder/2022/april/heimatlied-flyer.pdf