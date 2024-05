Musikalische Früherziehung „MUSIKforscher “ - noch freie Plätze !

Gemeinsam singen, Musik hören und tanzen, mit Instrumenten musizieren und dabei spielerisch die Welt der Musik erkunden - all dies können Kinder zwischen 4 und 6 Jahren bei den MUSIKforschern der Musikschule der Stadt Neuss. Die Kinder werden musikalisch durchs Jahr begleitet, lernen erste Rhythmen zu notieren und zu musizieren und schulen ihr Gehör bei der relativen Solmisation. Das Interesse für Instrumente wird geweckt und das spätere Erlernen eines Instrumentes optimal vorbereitet. Im August 2024 starten die neuen Kurse. Der Unterricht findet im RomaNEum, sowie in verschiedenen Stadtteilen und einigen Kitas in Neuss statt. Anmeldung unter: https://anmeldung.amadee-cloud.de/neuss/ oder weiter Infromationen telefonisch werktags von 8 – 12 Uhr unter 02131 / 90 40 43.