Nominierung von Dr. Bernd Wibbe für den Deutschen Engagementpreis

Dr. Bernd Wibbe, der stellv. Vorsitzende unseres Fördervereins ist für den Deutschen Engagementpreis nominiert, eine großartige Anerkennung seiner zahlreichen Aktivitäten für die Kultur in Neuss – in diesem Fall vor allem für sein Wirken in unserem Förderverein und seine Initiative für das „Musik macht exzellent“ Programm. Rund 380 Projekte und Personen haben die Chance, den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis zu erhalten. Die TOP 50 der öffentlichen Abstimmung gewinnen zudem die Teilnahme an einer kostenfreien Weiterbildung in Berlin. Momentan steht er schon auf einem der vorderen Plätz, kann es durch Eure/Ihre Unterstützung auf den 1. Platz schaffen, ein Klick genügt s.u.!Wir laden dazu ein, sich an der Abstimmung zu beteiligen und Dr. Wibbe und damit unseren Förderverein zu unterstützen: