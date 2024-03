The Leftovers - Casting Neusser Musicalwochen 2024 Am 16. März 2024 findet von 13 bis 18 Uhr in der Musikschule der Stadt Neuss im RomaNEum ein weiterer Castingtermin für die kommenden Neusser Musicalwochen statt. https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/aktuelles/the-leftovers-casting-neusser-musicalwochen-2024 https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/aktuelles/the-leftovers-casting-neusser-musicalwochen-2024/@@images/34aa8a66-53c7-4d23-87c0-1e05c819bb72.jpeg

The Leftovers - Casting Neusser Musicalwochen 2024 Am 16. März 2024 findet von 13 bis 18 Uhr in der Musikschule der Stadt Neuss im RomaNEum ein weiterer Castingtermin für die kommenden Neusser Musicalwochen statt.