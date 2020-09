https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/fire4strings

fire4strings !!!

2020-09-20T11:00:00+02:00

2020-09-20T20:00:00+02:00 Ganz vorsichtg beginnt die Musikschule wieder mit den beliebten Konzerten Zwei Termine an einem Tag: 11:30 und 12:00. Reservierung ist erbeten!

Wo im Pauline-Sels-Saal, RomaNEum

In ihrem aktuellen Programm „Nothing else matters“ geben die 11 Cellist*innen von „fire4strings“ vor, was ihnen in diesem Jahr wirklich am Herzen liegt: Ohren auf, Musik an! Die jungen Musiker*innen zeigen unter der Leitung von Joana Rini Kröger die volle Bandbreite des Cellos, wenn sich klanggewaltige Tangos ihre Bahn brechen und das Geburtstagskind Beethoven auf Metallica trifft. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei. Um Reservierung wird gebeten unter:

fire4strings@gmx.de.