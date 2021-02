Unser ehemaliger Kollege Lajos Dudas wird achtzig!

Wir gratulieren einem hervorragenden Instrumentallehrer und weltbekannten Jazzmusiker

Am 18. Februar ist der denkwürdige Tag: Lajos Dudas wird 80 Jahre alt!

Wer ihn noch aus seiner aktiven Zeit an der Musikschule kennt, kann sich das eigentlich nicht so recht vorstellen, aber es ist Realität.

Nach seiner klassischen Ausbildung an der Klarinette und einem Tourleben rund um die Welt ergab es sich, dass er Kontakt zur Musikschule Neuss bekam, damals noch unter dem Label Schul- und Jugendmusikwerk.

Der damalige Leiter Dankwart Hallauer stellte ihn sofort als Lehrer für Klarinette und Saxophon ein. Hunderte von Schüler*Innen verdanken ihm hochqualifizierte Ausbildung und Begeisterung für ihr Instrument. Mancher wird sich gewundert haben, wie er den Spagat zwischen Unterricht für alle Altersstufen einerseits und das eigene musizieren auf höchstem internatialen Niveau mit Spitzenkollegen andererseits geschafft hat.

Es war jedoch kein Problem für ihn, weil er wusste, dass für die kleinen werdenden Musikerinnen und Musiker auch und gerade ein Unterricht höchster Qualität unabdingbar ist.

Sein ehemaliger Fachleiter an der Musikschule, Wolfgang Schütt, bringt es in einer Mail mit diesem Satz auf den Punkt: „Das Wort Qualität ist einfach der Schlüssel zu seiner Arbeit auf allen Ebenen!“ Wolfgang Schütt schreibt weiter: „Nach seiner Pensionierung (im Jahre 2004) habe ich nicht nur seine Arbeit vermisst“. Man spürt ein deutlich lesbares Augenzwinkern, wenn der Satz endet: „Mir fehlten die Gespräche über Fußball, ausgenommen WM-Endspiel 1954 Deutschland-Ungarn!“

Nach wie vor ist Lajos Dudas mit einzelnen Konzerten in Neuss präsent. Soweit die Lage es erlaubt, wird er am 18. April 2021 in Neuss zu erleben sein.