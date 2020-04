AVAS Musikalische Weltreise

In Zusammenarbeit mit dem Kulturamt Neuss bietet die Musikschule Neuss ein Kurzzeitprojekt für Kitas an, welches vom Kulturamt finanziert wird.

Das Projekt bringt den Kindern Musik aus verschiedenen Kulturen näher und regt sie zum Singen, Tanzen und Musizieren an. Es wird die Geschichte des Affenkuscheltiers Ava erzählt, das um die Welt reist und den Kindern von seinen vielfältigen Erlebnissen berichtet, indem es ihnen Pakete und Briefe schickt. Die von Ava bereisten Länder werden entsprechend des kulturellen Hintergrunds der Kinder gewählt. Die Eltern werden in das Projekt involviert, indem sie konkret Lieder und typische Erlebnisse aus ihrer Heimat in das Projekt einbringen können.

Gemeinsam mit den MusikpädagogInnen erarbeiten die Kinder Lieder, Spiele und Tänze aus aller Welt und entdecken staunend Instrumente und kulturelle Besonderheiten der bereisten Länder.

Das Projekt startet mit einem Workshop für das Kita-Team, bevor die MusikpädagogInnen vier Wochen (zwei Mal in der Woche für zwei Stunden) in die Kita kommen und endet mit einer kleiner Aufführung.