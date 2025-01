https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/25-jahre-phils-flying-axes

25 Jahre Phil´s Flying Axes

2025-02-25T19:30:00+01:00

2025-02-25T21:30:00+01:00 Das Jubiläumskonzert!

Wo Im RomaNEum, Pauline-Sels-Saal

In seinem Kern besteht dieses außergewöhnliche Gitarren-Ensemble nun seit 25 Jahren an der Musikschule der Stadt Neuss. Dank der Individualität der Mitglieder und spezieller Arrangiertechniken vereint das Ensemble mit seiner Musik Elemente aus Jazz, Blues, Rock und Latin zu einem aufregenden neuen Sound mit einzigartigen Gitarren Arrangements und wunderschönen Kompositionen. Die Phil´s Flying Axes spielen unter der Leitung von Philipp van Endert und zahleiche ehemalige Mitglieder werden als Special Guest an diesem einzigartigen Abend dabei sein. Der Eintritt ist frei.