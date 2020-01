https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/beziehungs-weisen

BEZIEHUNGS-WEISEN“

2020-01-26T11:00:00+01:00

2020-01-26T12:00:00+01:00 Lieder zu Texten von Heinrich Heine, Else Lasker-Schüler, Joachim Ringelnatz, William Shakespeare und Peter Welk.

Wo im RomaNEum, Pauline-Sels-Saal

Mascha Corman - Gesang

Georg Corman - Piano & Komposition

Mascha Corman: Stimmkünstlerin und Performerin. Sie studierte Jazzgesang an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln und Hochschule der Künste Bern, sowie Gehörlosenpädagogik an der Universität zu Köln. Sie befasst sich mit den Möglichkeiten der menschlichen Stimme und der Verbindung von Wort, Ton und Geräusch in Komposition, Improvisation und Bewegung. Mascha Corman ist Initiatorin diverser interdisziplinärer, internationaler Projekte und engagiert sich in der Nachwuchsarbeit durch Kinderkonzerttheater.

Georg Corman: studierte klassisches Piano an der Musikhochschule Rheinland, Improvisation und Jazz in New York.

In den 80’er Jahren war er Mitgründer der Band SALSA PICANTE. Seit 1991 Lehrer der Musikschule Neuss.

Bevor er 2005 mit seiner Ehefrau die Musikschule „drei-klang“ in Düsseldorf-Oberbilk gründete, unterrichtete er von 1994 – 2006 die Fächer Keyboard, Jazzklavier und Arrangement an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf. Im Jahr 2018 übernahm er einen Lehraufrag für “Schulpraktisches Klavierspiel” am Institut für Musikpädagogik der Albertus-Magnus –Universität zu Köln.

Kompositionen für Chor, Orchester, Big Band, Klavier, Orgel, mehrere Liederzyklen, zwei Musicals und drei Oratorien.

Mehr als 30 CD-Produktionen als Bandleader oder Ensemblemitglied.