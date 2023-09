Der Kinder- und Jugendchor der Musikschule ist in der Kantate „Saint Nicolas“ von Benjamin Britten (1913-1976) zu hören.

Chor- und Orchesterkonzert mit dem Kinder- und Jugendchor

2023-12-10T17:00:00+01:00

2023-12-10T19:00:00+01:00

Wo Christuskirche Neuss, Breite Straße 121, 41460 Neuss

Der Kinder- und Jugendchor der Musikschule ist in der Kantate „Saint Nicolas“ von Benjamin Britten (1913-1976) zu hören. Gemeinsam mit der Kantorei der Ev. Christuskirchengemeinde, dem Orchester Düsseldorf Altstadtherbst, Stefan Palm an der Orgel, Klaus Eckert und Uwe Brandt am Piano werden die Kinder unter der Gesamtleitung von Katja Ulges-Stein singen. Ebenfalls sind die Solisten Lena Jaekel, Johanna Killewald und Fabian Strothmann beteiligt. Es erklingen weitere Stücke von Reger und Händel. Eintrittskarten sind bei der Tourist-Information, Büchel 6 (Tel.: 4037795) erhältlich. VKK inkl. Gebühr 16,50€, ermäßigt 13,20€, AK: 20€, ermäßigt 15€. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.