Die vier Jahreszeiten

2025-01-25T17:00:00+01:00

2025-01-25T18:00:00+01:00 Das Meisterwerk mit Mario Di Nonno als Solist und einem Streichorchester aus Kolleg*innen der Musikschule Neuss.

Wo Im RomaNEum, Pauline-Sels-Saal

Lassen Sie sich von Antonio Vivaldis „Die vier Jahreszeiten" verzaubern - einem Meisterwerk, das die Schönheit und Vielfalt des Jahreskreises in klangvolle Erlebnisse verwandelt. Jeder Satz dieses berühmten Konzerts nimmt Sie mit auf eine musikalische Reise durch Frühling, Sommer, Herbst und Winter, voller lebendiger Emotionen und eindrucksvoller Melodien. Ein Fest für die Sinne, dass Sie in eine andere Welt entführt. Tauchen Sie ein in die zeitlose Magie der Natur und erleben Sie Vivaldis Musik in ihrer ganzen Pracht! Solist: Mario Di Nonno, Streichorchester aus Kolleg*innen der Musikschule der Stadt Neuss. Der Eintritt ist frei.