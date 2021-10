Gang durch den Advent Traditionell gibt es zur Begrüßung Musik von den Blockflöten. Es erklingt weihnachtliche Musik für 3 Stimmen, von Michael Praetorius und Georg Friedrich Händel, gespielt von Christian Alberts, Sara Hegerfeldt und Jens Lohmann. Das Nachwuchsorchester „Concerto“ unter der Leitung von Mario di Nonno präsentiert bekannte Melodien sowie Auszüge aus Engelbert Humperdincks weihnachtlicher Märchenoper „Hänsel und Gretel“. In bewährter Zusammenarbeit von Hans Ennen-Köffers und seinem Team als Erzähler*innen erklingt thematisch zur Lesung abgestimmte Musik für großes Bläserensemble. Für Musikauswahl, Arrangement und Einstudierung der Musikbeiträge zeigt sich auch in diesem Jahr Ralf Beckers verantwortlich. Never chage a winning team… Der Eintritt ist frei. https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/gang-durch-den-advent-1 https://www.neuss.de/leben/bildung/staedtische-einrichtungen/musikschule/veranstaltungen/gang-durch-den-advent-1/@@images/81dfa01f-2686-4781-b304-37afce141505.jpeg

Gang durch den Advent

2021-12-12T15:00:00+01:00

2021-12-12T16:30:00+01:00 Traditionell gibt es zur Begrüßung Musik von den Blockflöten. Es erklingt weihnachtliche Musik für 3 Stimmen, von Michael Praetorius und Georg Friedrich Händel, gespielt von Christian Alberts, Sara Hegerfeldt und Jens Lohmann. Das Nachwuchsorchester „Concerto“ unter der Leitung von Mario di Nonno präsentiert bekannte Melodien sowie Auszüge aus Engelbert Humperdincks weihnachtlicher Märchenoper „Hänsel und Gretel“. In bewährter Zusammenarbeit von Hans Ennen-Köffers und seinem Team als Erzähler*innen erklingt thematisch zur Lesung abgestimmte Musik für großes Bläserensemble. Für Musikauswahl, Arrangement und Einstudierung der Musikbeiträge zeigt sich auch in diesem Jahr Ralf Beckers verantwortlich. Never chage a winning team… Der Eintritt ist frei. Wo Im RomaNEum, Pauline-Sels-Saal